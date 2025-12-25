عراقتشي: مؤامرة جديدة تعد لإيران تستهدف اقتصادها لكنها ستفشل

A + A -

الميادين: أكّد وزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقتشي، اليوم الخميس، أنّ العدوان على إيران انتهى بفخر وعزة وانتصار للبلاد.

وأضاف خلال مشاركته في ندوة لناشطين اقتصاديين في أصفهان، أنّ "العدو أدرك قدرتنا في التصدي للعدوان، ولهذا السبب من غير المرجح أن يرغب في تكرار خطئه"، مردفاً "دافعنا عن أنفسنا دفاعاً مشروعاً في مواجهة العدوان غير المشروع، وعندما طُلب منا وقف إطلاق النار وافقنا على وقف دفاعنا".

وفي سياق المؤامرات التي تُصاغ ضد إيران، قال عراقتشي: "يبدو أن هناك مؤامرة جديدة تعد لإيران تستهدف اقتصادها، لكنها ستفشل"، مؤكّداً أنّ "الأعداء يحاولون أن يجعلوا الظروف الاقتصادية تثير استياء الشعب وتحبط الحكومة من الداخل، لكنّ مساعيهم لن تجدي نفعاً".



وأكّد عراقتشي أنّ "صمود الشعب الإيرانيّ في العدوان الأخير أثبت أنّ إيران لن تستلم ولن تخضع أبداً، واليوم ستحبط الضغوط أيضاً".