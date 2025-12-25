living cost indicators
يسرائيل كاتس مكررا تصريحات سابقة: لن نخرج أبدا من قطاع غزة

سكاي نيوز عربية: قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إن القوات الإسرائيلية لن تخرج "أبدا" من قطاع غزة، مكررا تصريحات سابقة له في ذات الشأن.



وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إسرائيل ستقيم منطقة أمنية "مهمة" داخل قطاع غزة لحماية البلدات الإسرائيلية، و"نواة استيطانية" في الجزء الشمالي من القطاع.

 

وتحديدا، قال كاتس "إسرائيل لن تخرج أبداً من غزة. من داخل أراضي غزة ستكون هناك منطقة أمنية، منطقة أمنية مهمة. حتى بعد أن ننتقل إلى مرحلة تفكيك حماس وبنيتها، ستبقى منطقة ذات أهمية تُقام داخل غزة، في مواقع مسيطرة، من أجل حماية الاستيطان".

 

وأضاف "وفي الجزء الشمالي، ووفقاً لرؤيتي، سيكون من الممكن في المستقبل، وبشكل منظّم، إقامة نوى استيطان. هذا ما قلته، وهذا ما أقوله الآن، وهذا ما أواصل قوله".


وتابع قائلا "غداً هناك من سيحاول تفسير أقوالي على أنها إعلان فوري عن إقامة استيطان في كل غزة. لقد أوضحت أقوالي، ومن الجدير نقل ذلك، لأن هناك هنا تحركات سياسية وأموراً أخرى. لذلك أوضحت النقطة بدقة، وكررت في التوضيح أن نوى الاستيطان أمر بالغ الأهمية، وهو أمر يمكن القيام به في الوقت المناسب مستقبلاً".

سكاي نيوز عربية
{{article.title}}
