هروب نزلاء "خطيرين" من السجن في ظروف غامضة!

أفادت السلطات الأميركية بأن ثلاثة نزلاء، من بينهم محتجز بتهمة القتل، فروا من سجن مقاطعة تقع بشرق مدينة أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا.

ووقع الحادث صباح يوم الإثنين في سجن مقاطعة ديكالب، وتم اكتشافه أثناء فحص أمني روتيني، وفق ما ذكر مكتب قائدة شرطة مقاطعة ديكالب.

وقالت قائدة شرطة المقاطعة ميلودي مادوكس في بيان: "نأخذ هذا الخرق على محمل الجد ونعمل بجد لضمان إعادة هؤلاء الأشخاص إلى الحجز بأمان في أسرع وقت ممكن".

ولم تُكشف على الفور تفاصيل حول كيفية تنفيذ عملية الفرار.

وحذر مكتب قائدة الشرطة من خطورة الفارين الثلاثة قائلا: "نحث المواطنين على توخي أقصى درجات الحذر وعدم الاقتراب منهم".

ويتراوح عمر النزلاء بين 24 و31 عاما، حيث يتهم أصغرهم بالقتل والسرقة المسلحة، بينما يواجه الاثنان الآخران تهما تشمل السرقة المسلحة وإشعال الحرائق.