بالصورة - مقتل 15 وإصابة 19 في حادث مروري مروع في هذا البلد!

ذكرت السلطات المحلية أن 15 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 19 آخرون في وقت مبكر اليوم في حادث حافلة عند تقاطع مخرج طريق "كرابياك" السريع في مدينة سمارانج في مقاطعة جاوة الوسطى في إندونيسيا، بحسب "سكاي نيوز".ووفقا لمكتب البحث والانقاذ في سمارانج، أفادت التقارير أن "حافلة الركاب كانت تسير بسرعة عالية عندما فقد السائق السيطرة عليها، مما أدى إلى اصطدام الحافلة بحاجز الطريق وانقلابها".وقال رئيس مكتب البحث والإنقاذ في سمارانج بوديونو : "كانت عملية الإخلاء صعبة للغاية لأن بعض الضحايا كانوا محاصرين داخل الحافلة، وكان الوصول إليهم صعبا بسبب الزجاج المحطم".أضاف: "اضطر أفراد الإنقاذ إلى دخول الحافلة المنقلبة، وفتح ممر للوصول إلى الضحايا وإجلائهم بحذر شديد". وأكد المكتب أنه "تم إخلاء جميع الضحايا بنجاح ونقلهم إلى المستشفيات المحلية".