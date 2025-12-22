living cost indicators
تحذير إسرائيلي.. ضربة مطلع العام؟!

22
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
قال موقع "أكسيوس"، الإثنين، إن إسرائيل حذرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن المناورات الصاروخية الإيرانية الأخيرة قد تمهد لشن ضربة على إسرائيل.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي قوله: "رصدنا مؤشرات على إعادة إيران بناء قدراتها الصاروخية".

وقالت مصادر إسرائيلية للموقع إن الإيرانيين "بدأوا باتخاذ خطوات لإعادة بناء قواتهم لكنهم لم يعودوا إلى المستوى الذي كانوا عليه قبل الحرب الأخيرة".

وأضافت المصادر أن الاستخبارات الإسرائيلية "لا تعتقد أن وتيرة إعادة بناء إيران لقوتها تستدعي تحركا عاجلا لكن الأمر قد يصبح أكثر إلحاحا العام المقبل".

كذلك نقل "أكسيوس" عن مصدر أميركي قوله إن "الاستخبارات الأميركية لا تملك حاليا أي مؤشر على قرب وقوع هجوم إيراني على إسرائيل".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى مشاورات أمنية رفيعة بشأن إيران قبل رحلته إلى الولايات المتحدة.

وجاء ذلك في أعقاب تقارير عن تسريع طهران إعادة بناء برنامج صواريخها الباليستية.

ونقلت الهيئة عن المصادر تشكيكها في أن يمنح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضوء الأخضر لهجوم على إيران، معتبرة أن قدرات طهران الصاروخية أقل مما ورد في بعض التقارير الأجنبية.

وكان تقرير لشبكة "إن بي سي" قد نقل السبت عن مصادر قولها أن إسرائيل تستعد لطرح ملف حساس على طاولة الرئيس ترامب خلال لقائه المرتقب مع نتنياهو في فلوريدا نهاية ديسمبر، حيث يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي إطلاع الرئيس الأميركي على تقديرات استخباراتية جديدة بشأن توسع إيران في إنتاج الصواريخ الباليستية، وإعادة بناء منشآت دمرتها الغارات الأميركية والإسرائيلية خلال العام الجاري، إضافة إلى عرض خيارات لشن ضربات عسكرية جديدة.

وبحسب مصدر مطلع وأربعة مسؤوليين أميركيين سابقين، فإن إسرائيل ترى أن طهران عادت لتشغيل خطوط إنتاج صاروخية وتعمل على ترميم دفاعاتها الجوية بعد الضربات التي استهدفت مواقعها في يونيو أبريل 2024، ما دفع تل أبيب إلى اعتبار هذه الأنشطة "تهديداً فورياً" يتطلب رداً سريعاً.

ويتوقع أن يقدم نتنياهو لترامب مجموعة من السيناريوهات، تتراوح بين تنفيذ إسرائيل العملية منفردة، أو بدعم أميركي محدود، أو عمليات مشتركة واسعة، وصولا إلى خيار تتولى فيه الولايات المتحدة الضربة بشكل كامل، وهي ذات الخيارات التي طرحت على الرئيس الأميركي خلال العملية التي نفذتها واشنطن ضد المنشآت النووية الإيرانية في يونيو الماضي.

{{article.title}}
