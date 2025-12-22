living cost indicators
كشف تفاصيل صادمة قبل "مذبحة بوندي"..

22
DECEMBER
2025
أعلنت الشرطة الأسترالية في بيان أنها نقلت، الإثنين، المشتبه بإطلاقه النار في بونداي الأسبوع الماضي من المستشفى إلى السجن، فيما كشفت هيئة الإذاعة الأسترالية أنه تدرب على هجوم "بوندي" مع والده قبل تنفيذه.

وكان نافيد أكرم (24 عاما) يتلقى العلاج في المستشفى تحت حراسة الشرطة، وقد تم توجيه عدة تهم إليه بينها الإرهاب وارتكاب 15 جريمة قتل.

تدريبات هجوم "بوندي"

من جانب آخر، ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن المسلح المشتبه به المتهم بقتل 15 شخصاً في شاطئ بوندي بسيدني أجرى "تدريبات على الأسلحة النارية" في منطقة بنيو ساوث ويلز خارج سيدني مع والده، وسجل مقطع فيديو حول "تبريرهما" للهجوم.

وتم الكشف عن بيان الوقائع الصادر عن الشرطة بعد ظهور نافيد أكرم عبر الفيديو في المحكمة، الإثنين، من مستشفى في سيدني.

ويزعم البيان أن الشاب ووالده ساجد أكرم (50 عاما) ألقيا 4 عبوات ناسفة بدائية الصنع باتجاه حشد يشارك في فعاليات يهودية بشاطئ بوندي في 14 ديسمبر الجاري، لكنها لم تنفجر، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الأسترالية.

ولم تتمكن وحدة الإعلام بمحكمة نيو ساوث ويلز على الفور من تقديم نسخة من البيان.

وقتلت الشرطة الأب رميا بالرصاص في مكان الحادث وأصابت الابن.

ووجهت للابن الأسبوع الماضي تهم بارتكاب 59 جريمة، بما في ذلك 15 تهمة قتل وتهمة واحدة تتعلق بارتكاب "عمل إرهابي".

Skynews
