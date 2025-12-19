روسيا تنهي اتفاقياتها العسكرية مع ألمانيا ودول غربية أخرى

A + A -

أصدرت الحكومة الروسية الجمعة، قرارا يسمح لوزارة الدفاع بإنهاء عدد من الاتفاقيات العسكرية المبرمة خلال تسعينيات القرن الماضي مع ألمانيا وبولندا والنرويج ودول غربية أخرى.وجاء في وثيقة نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على شبكة الإنترنت: يُسمح لوزارة الدفاع الروسية بإنهاء الاتفاقيات الدولية التالية:1- الاتفاقية بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية، الموقعة في موسكو بتاريخ 13 نيسان 1993.2- الاتفاقية بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع في جمهورية بلغاريا حول التعاون الثنائي، الموقعة في صوفيا بتاريخ 4 أب 1992.3- الاتفاقية بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع في جمهورية بولندا في المجال العسكري، الموقعة في موسكو بتاريخ 7 تموز 1993.4- الاتفاقية بين وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع في مملكة النرويج حول التعاون العسكري، الموقعة في موسكو بتاريخ 15 كانون الاول 1995.كما يشمل القرار السماح بإنهاء اتفاقيات التعاون العسكري مع كل من رومانيا والدنمارك، ومذكرة التفاهم في مجال الدفاع مع بريطانيا، بالإضافة إلى السماح بإنهاء اتفاقيات التعاون مع هولندا، كرواتيا، بلجيكا، وجمهورية التشيك.ويأتي هذا القرار في إطار إعادة تقييم الاتفاقيات العسكرية مع هذه الدول بما يتوافق مع المصالح الوطنية لروسيا.