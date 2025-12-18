مراهقون يثيرون فوضى في متجر.. والشرطة تتدخل

A + A -

شهد شاطئ مورديالوك الشهير في مدينة ملبورن الأسترالية اشتباكات بين مجموعة كبيرة من المراهقين والشرطة، وذلك بعد حالة فوضى عارمة داخل أحد متاجر "وولوورثس" القريبة، الأربعاء، عند نحو الساعة الثالثة بعد الظهر.

وذكرت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" أن عشرات المراهقين اقتحموا متجر "وولوورثس" في مورديالوك، حيث قاموا بإسقاط السلع من الرفوف ورميها في ممرات المتجر، ما تسبب بحالة من الذعر بين الموظفين والمتسوقين.

وقالت شرطة ولاية فيكتوريا إنها تلقت بلاغات عن شجار داخل السوبرماركت بعد وقت قصير من الساعة الثالثة عصرا، مشيرة إلى أن عناصرها تحركوا سريعا إلى المكان، قبل أن يعثروا على مجموعة كبيرة غادرت مركز التسوق واتجهت نحو رصيف مورديالوك البحري.

وأضافت الشرطة أن الحشد كان "عدائيا" وقام برمي أشياء باتجاه عناصر الأمن، ما استدعى نشر أفراد من وحدة الاستجابة للنظام العام للمساعدة في تفريق التجمع. وأكدت عدم تسجيل أي إصابات أو رصد أسلحة خلال الحادث.

وبحسب المعلومات، كان عدد المراهقين يفوق موظفي المتجر والمتسوقين بشكل كبير، ما دفع إدارة المتجر إلى إغلاقه ووضعه في حالة إغلاق تام بعد الساعة الرابعة عصرا حفاظا على السلامة.

لاحقا، انتقلت المجموعة إلى شاطئ مورديالوك، حيث تم استدعاء شرطة مكافحة الشغب لتفريقهم. وأكدت الشرطة مجددا عدم وقوع إصابات وعدم وجود أسلحة، مشيرة إلى أن المجموعة تفرقت لاحقا.