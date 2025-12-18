living cost indicators
صندوق فاخر من روسيا إلى ترامب.. ما القصة؟

حمل المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إلى رئيسه دونالد ترامب صندوقا من الكافيار الروسي الفاخر، بعدما أعجب به خلال زيارته الأخيرة لموسكو مطلع ديسمبر الجاري.

وذكرت وزارة الصناعة والتجارة في الإقليم خاباروفسك بالشرق الأقصى لروسيا، أن ويتكوف تذوق هذا المنتوج الفاخر ونال استحسانه، وحمل صندوقا منه إلى ترامب.

وأوضحت الوزارة في بيان: "سيتذوق دونالد ترامب الكافيار الأحمر من إقليم خاباروفسك، وقد نقل هذا المنتج الفاخر إلى الرئيس الأميركي كبير مفاوضي الولايات المتحدة ستيف ويتكوف".

وأضافت: "وكان ويتكوف قد تذوق الكافيار الأحمر المنتج في المنطقة نيكولايفسكي في مصنع الأسماك بقرية تشنيغراخ خلال مأدبة غداء في مطعم "سافا" بموسكو قبل توجهه إلى المفاوضات مع الرئيس الروسي".

وأشار البيان إلى أن الكافيار ترك لديه "انطباعا قويا جدا" لدرجة أنه أهدي صندوقا كاملا من الكافيار حمله معه إلى ترامب، وفقا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية.

وعقد فلاديمير بوتين وويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر، مطلع ديسمبر الجاري، بموسكو، لقاء لبحث الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

Skynews
