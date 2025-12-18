ترامب: أوقفت 8 حروب.. ولدينا أقوى جيش في العالم

A + A -

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطاب مباشر ألقاه ليل الأربعاء الخميس من البيت الأبيض، إنه تمكّن من إيقاف 8 حروب.وأضاف ترامب في خطابه الموجّه للأميركيين والذي أبرز فيه إنجازاته في فترته الرئاسية وجدول أعماله للعام القادم: "تمكنت من إيقاف 8 حروب وأعدت السلام للشرق الأوسط".وتابع قائلا: "أنهينا الحرب في غزة، وقضينا على برنامج إيران النووي، وأعدنا السلام للشرق الأوسط".وشدد الرئيس على أنه "لدينا أقوى جيش في العالم واستعدنا قوة الولايات المتحدة".وفي الشأن الداخلي، قال ترامب: "أدخلنا تشريعات غير مسبوقة لحماية حدودنا".وأشار إلى أنه "في الشهر الماضي لم يدخل أي مهاجر غير شرعي إلى أميركا"، مضيفا أن "العاصمة واشنطن أصبحت آمنة أكثر من أي وقت مضى".كذلك أكد ترامب على أنه "تم تطهير المدارس الأميركية من المتشددين".واختتم ترامب كلمته قائلا إن إدارته حققت خلال الأحد عشر شهرا الماضية نجاحات كبيرة، مضيفا: "لديكم الآن رئيس يجعل هذا البلد يعمل".