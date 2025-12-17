living cost indicators
مقتل عالم نووي بارز باطلاق نار داخل منزله!

17
DECEMBER
2025
أفادت قناة “إيه بي سي نيوز” الأميركية بمقتل أستاذ الطاقة النووية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) نونو لوريرو، إثر تعرّضه لإطلاق نار داخل منزله في ضاحية بروكلين الراقية قرب مدينة بوسطن، في حادثة تعمل السلطات الأميركية على كشف ملابساتها.

وأوضحت القناة أن السلطات المحلية تتعامل مع القضية على أنها جريمة قتل، لافتة إلى أن التحقيق تقوده مجموعة من الأجهزة المعنية، تضم مكتب المدعي العام لمقاطعة نورفولك، وشرطة ولاية ماساتشوستس، وشرطة بروكلين، إضافة إلى شرطة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وبحسب مكتب المدعي العام، عُثر على لوريرو، البالغ من العمر 47 عامًا، مساء الاثنين داخل منزله مصابًا بعدة أعيرة نارية، حيث نُقل على الفور إلى المستشفى، قبل أن يُعلن عن وفاته يوم الثلاثاء متأثرًا بإصاباته.

من جهتها، أكدت إدارة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن لوريرو، المولود في البرتغال، كان عضوًا في الهيئة التعليمية في قسمي العلوم والهندسة النووية والفيزياء، كما شغل منصب مدير مركز علوم البلازما والاندماج في المعهد، وهو أحد أبرز المراكز البحثية في هذا المجال.

وأضافت إدارة الجامعة في بيان: “في مواجهة هذه الخسارة الصادمة، تتوجه قلوبنا إلى زوجته وعائلته، وإلى طلابه الكثيرين المخلصين، وأصدقائه وزملائه”، مشيرة إلى أن المجتمع الأكاديمي في المعهد يعيش حالة من الصدمة والحزن بانتظار ما ستكشفه التحقيقات الجارية.

