living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

روسيا اليوم: ترامب يحذر اليهود

17
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
روسيا اليوم: دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، أتباع الديانة اليهودية إلى أخذ الحيطة والحذر، معتبرا أن هناك أشياء سيئة تحدث مثل "هجوم سيدني" و"7 أكتوبر".


وفي تصريحات له اليوم، نقلتها مراسلتنا في واشنطن، قال ترامب إن "على اليهود أن يكونوا حذرين فالكونغرس بأشخاص مثل إلهان عمر أصبح معاديا للسامية"، وأضاف: "مجلس الشيوخ أقل معاداة للسامية من مجلس النواب لكن الوضع فيه أيضا يتغير".

وقال الرئيس الأمريكي إن "اللوبي الاسرائيلي كان اللوبي الأقوى في واشنطن لكن هذا تغير"، وتابع: "عليكم (اليهود) أن تكونوا حذرين لأن أشياء سيئة تحدث.. ترون ما حدث في أستراليا وفي السابع من أكتوبر، وهناك أشخاص ينكرون هذه الاحداث"، وفق تعبيره.

وأكد ترامب، أن إدارته "تخصص الموارد الفيدرالية لحماية الطلبة اليهود وترحل الجهاديين"، وقال :"نقوم بترحيل المتعاطفين مع الجهاديين وداعمي الارهاب بمعدلات قياسية".

وكان ترامب أقام حفل استقبال بمناسبة عيد الأنوار (حانوكا) اليهودي يوم الثلاثاء، في البيت الأبيض.

وفي وقت سابق وجه ترامب رسالة للأمريكيين اليهود الذين يستعدون للاحتفال بعيد حانوكا، وذلك في أعقاب الهجوم الدموي الذي وقع على شاطئ بوندي في مدينة سيدني الأسترالية، حيث طمأن اليهود الأمريكيين ودعاهم للاحتفال "بفخر واعتزاز بهويتهم".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout