روسيا اليوم: ترامب يحذر اليهود

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، أتباع الديانة اليهودية إلى أخذ الحيطة والحذر، معتبرا أن هناك أشياء سيئة تحدث مثل "هجوم سيدني" و"7 أكتوبر".وفي تصريحات له اليوم، نقلتها مراسلتنا في واشنطن، قال ترامب إن "على اليهود أن يكونوا حذرين فالكونغرس بأشخاص مثل إلهان عمر أصبح معاديا للسامية"، وأضاف: "مجلس الشيوخ أقل معاداة للسامية من مجلس النواب لكن الوضع فيه أيضا يتغير".وقال الرئيس الأمريكي إن "اللوبي الاسرائيلي كان اللوبي الأقوى في واشنطن لكن هذا تغير"، وتابع: "عليكم (اليهود) أن تكونوا حذرين لأن أشياء سيئة تحدث.. ترون ما حدث في أستراليا وفي السابع من أكتوبر، وهناك أشخاص ينكرون هذه الاحداث"، وفق تعبيره.وأكد ترامب، أن إدارته "تخصص الموارد الفيدرالية لحماية الطلبة اليهود وترحل الجهاديين"، وقال :"نقوم بترحيل المتعاطفين مع الجهاديين وداعمي الارهاب بمعدلات قياسية".وكان ترامب أقام حفل استقبال بمناسبة عيد الأنوار (حانوكا) اليهودي يوم الثلاثاء، في البيت الأبيض.وفي وقت سابق وجه ترامب رسالة للأمريكيين اليهود الذين يستعدون للاحتفال بعيد حانوكا، وذلك في أعقاب الهجوم الدموي الذي وقع على شاطئ بوندي في مدينة سيدني الأسترالية، حيث طمأن اليهود الأمريكيين ودعاهم للاحتفال "بفخر واعتزاز بهويتهم".