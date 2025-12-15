living cost indicators
قبل تنفيذ جريمته.. هذا ما قاله منفذ هجوم سيدني لوالدته!

15
DECEMBER
2025
كشفت والدة عامل البناء الذي نفذ هجوم إطلاق النار المميت في سيدني يوم الأحد عن الرواية التي قدمها ابنها قبل الهجوم، والتي أسفرت عن مقتل 16 شخصا وإصابة 40 آخرين في فعالية خاصة بعيد "حانوكا" اليهودي.

وقالت فيرينا، والدة نافيد أكرم (24 عاما)، الذي كان عاطلا عن العمل مؤخرا، إن ابنها ووالده (50 عاما) أخبروا العائلة بأنهما ذاهبان في رحلة صيد وسباحة إلى خليج جيرفيس خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ونقلت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" عن فيرينا قولها إن أكرم اتصل بها يوم الأحد، أي قبل وقوع الهجوم، ليقول إنه ذهب للصيد والسباحة.

وفي تصريح لوسائل الإعلام من منزلها في بوني ريج، الذي طوقته الشرطة، أصرت والدة أكرم على أن ابنها "فتى جيد" بعيد عن العنف أو التطرف، مشيرة إلى أنه لا يدخن ولا يشرب ولا يملك سلاحا ناريا. وذكرت أنه عمل كعامل بناء قبل شهرين.

وأكدت الأم أنها لم تتمكن من التعرف على ابنها في الصور التي التقطت في موقع إطلاق النار.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على أكرم في موقع الحادث ونقل إلى المستشفى حيث يخضع للحراسة وحالته حرجة ومستقرة. وتوفي والده في مكان الحادث.

في غضون ذلك، داهمت الشرطة منازل منفذي "هجوم سيدني"، بما في ذلك منزل العائلة في بوني ريج وعنوان آخر في كامبسي يعتقد أن الأب والابن كانا يقيمان فيه قبيل الهجوم.

وأكد مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، مال لانيون، أنه تم ضبط 6 أسلحة نارية من مسرح الجريمة ومن عنوان كامبسي، مشيرا إلى أن التحقيقات الجنائية ستحدد ما إذا كانت هذه الأسلحة هي ذاتها المرخصة للأب.
