سوري أم لبناني.. جدل حول "بطل" هجوم أستراليا وقريبه يكشف

تصدر اسم الرجل الأربعيني أحمد الأحمد، الذي وصف بالبطل محركات البحث ووسائل الإعلام العالمية خلال الساعات الماضية.فأحمد الذي يملك محلاً للخضار والفواكه في مدينة سيدني، كان انقض أمس الأحد أعزل اليدين على أحد المسلحين اللذين أطلقا نيرانهم دون رحمة على مئات الأشخاص الذين كانوا يحتفلون بعيد هانوكا على شاطئ بوندي الشهير، وفق ما أعلنت السلطات الأسترالية.وتمكن الرجل البالغ من العمر 43 عاماً من تجريد أحد المهاجمين من سلاحه، لكنه أصيب برصاصات أطلقها على ما يبدو المهاجم الآخر.إلا أن اسمه أضحى على كل شفة ولسان حول العالم أجمع.غير أن جدلاً جانبياً احتدم على مواقع التواصل حول أصل أحمد، إذ زعم البعض أنه سوري، فيما أكد آخرون أنه لبناني الأصل.من إدلبإلا أن ابن خالته مصطفى والذي ظهر في مقابلة تلفزيونية مساء أمس أكد أنه مواطن أسترالي يتحدر من محافظة إدلب السوريةكما أوضح أن اسمه الكامل أحمد حاتم الأحمد، وهو أب لفتاتين صغيرتين (5 و6 سنوات)ولفت إلى أنه أصيب في كتفه ويده أيضاً، ويقبع حالياً في أحد المستشفيات في مدينة سيدني بانتظار الخضوع لعملية جراحية.إلى ذلك أكد أن قريبه لا يلم بكيفية استعمال السلاح، ومع ذلك بادر من أجل إنقاذ أرواح العديد من الناس، داعياً كافة الأستراليين للدعاء له، مشدداً على أنه بطل 100%وكان تسجيل فيديو انتشر كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي، أظهر أحد المارة وهو يهرع نحو أحد مطلقي النار ويتمكّن من انتزاع سلاحه.في حين وصف كريس مينز، رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية الرجل بالبطل. وقال "في خضم كل هذا الرعب، وفي خضم كل هذا الحزن، لا يزال هناك أستراليون رائعون وشجعان على استعداد للمخاطرة بحياتهم لمساعدة شخص غريب تماماً".بدوره أثنى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس الأحد على هذا "الرجل الشجاع والبطل".يذكر أن حملة لجمع التبرعات كانت أطلقت خلال الساعات الماضية على موقع Gofundme من أجل مساعدة الأحمد تقديراً لشجاعته، وقد تمكنت من حصد أكثر من 140 ألف دولار في آخر حصيلة.