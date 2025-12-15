living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سوري أم لبناني.. جدل حول "بطل" هجوم أستراليا وقريبه يكشف

15
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تصدر اسم الرجل الأربعيني أحمد الأحمد، الذي وصف بالبطل محركات البحث ووسائل الإعلام العالمية خلال الساعات الماضية.

فأحمد الذي يملك محلاً للخضار والفواكه في مدينة سيدني، كان انقض أمس الأحد أعزل اليدين على أحد المسلحين اللذين أطلقا نيرانهم دون رحمة على مئات الأشخاص الذين كانوا يحتفلون بعيد هانوكا على شاطئ بوندي الشهير، وفق ما أعلنت السلطات الأسترالية.

وتمكن الرجل البالغ من العمر 43 عاماً من تجريد أحد المهاجمين من سلاحه، لكنه أصيب برصاصات أطلقها على ما يبدو المهاجم الآخر.

إلا أن اسمه أضحى على كل شفة ولسان حول العالم أجمع.

غير أن جدلاً جانبياً احتدم على مواقع التواصل حول أصل أحمد، إذ زعم البعض أنه سوري، فيما أكد آخرون أنه لبناني الأصل.

من إدلب
إلا أن ابن خالته مصطفى والذي ظهر في مقابلة تلفزيونية مساء أمس أكد أنه مواطن أسترالي يتحدر من محافظة إدلب السورية

كما أوضح أن اسمه الكامل أحمد حاتم الأحمد، وهو أب لفتاتين صغيرتين (5 و6 سنوات)

ولفت إلى أنه أصيب في كتفه ويده أيضاً، ويقبع حالياً في أحد المستشفيات في مدينة سيدني بانتظار الخضوع لعملية جراحية.

إلى ذلك أكد أن قريبه لا يلم بكيفية استعمال السلاح، ومع ذلك بادر من أجل إنقاذ أرواح العديد من الناس، داعياً كافة الأستراليين للدعاء له، مشدداً على أنه بطل 100%

وكان تسجيل فيديو انتشر كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي، أظهر أحد المارة وهو يهرع نحو أحد مطلقي النار ويتمكّن من انتزاع سلاحه.

في حين وصف كريس مينز، رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية الرجل بالبطل. وقال "في خضم كل هذا الرعب، وفي خضم كل هذا الحزن، لا يزال هناك أستراليون رائعون وشجعان على استعداد للمخاطرة بحياتهم لمساعدة شخص غريب تماماً".

بدوره أثنى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس الأحد على هذا "الرجل الشجاع والبطل".

يذكر أن حملة لجمع التبرعات كانت أطلقت خلال الساعات الماضية على موقع Gofundme من أجل مساعدة الأحمد تقديراً لشجاعته، وقد تمكنت من حصد أكثر من 140 ألف دولار في آخر حصيلة.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout