مقتل جنود اميركيين في سورية!

أكّد وزير الحرب الأميركي ​بيت هيغسيث​، "القضاء على الإرهابي الذي نفذ الهجوم وسط ​سوريا​ على يد قوات شريكة"، مضيفًا: "ليعلم من يستهدف الأميركيين في أي مكان في العالم أننا سنطارده ونقتله دون رحمة".وكانت قد أعلنت وزارة الحرب الأميركية (​البنتاغون​)، عن "مقتل جنديَين أميركيَين اثنَين ومدني أميركي وإصابة 3 آخرين بجروح في ​تدمر​ وسط ​سوريا​".بدورها، قالت القيادة الوسطة الأميركية إنّ ذلك جاء "جراء كمين لمسلح منفرد من ​داعش​"، مضيفة: "القوات الأميركية اشتبكت مع المسلح الذي نفذ الكمين وقتلته".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية- "سانا"، نقلًا عن مصدر أمني سوري، بأنّ "قوات الأمن وقوات أميركية تعرضتا لإطلاق نار قرب مدينة ​تدمر​ أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة".وأوضحت أنّ "الحادث أسفر عن إصابة عنصرين من قوات الأمن السوري وعدد من أفراد القوات الأميركية، فيما قُتل مطلق النار دون ورود معلومات إضافية حتى الآن حول دوافع الحادث أو ملابساته".