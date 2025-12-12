سوريا: 33 جريحا جراء انفجار خلال حفل زفاف في ريف درعا الغربي

A + A -

أصيب 33 مواطنا سوريا بجروح جراء انفجار وقع مساء الجمعة، خلال حفل زفاف في بلدة عابدين بريف درعا الغربي. وأوضح مدير صحة درعا زياد المحاميد في تصريح لـ"وكالة الأنباء السورية" (سانا)، أن بين المصابين أطفالا، حيث وصل إلى مشفى درعا الوطني 19 إصابة، وإلى مشفى طفس الوطني 6 إصابات، وإلى المركز الصحي في بلدة الشجرة 8 إصابات.وأكد المحاميد أن مديرية صحة درعا تتابع كل الحالات، وتعمل على تقديم العناية الطبية اللازمة للمصابين، وتأمين كل متطلبات الاستجابة الطبية العاجلة.وباشرت قوى الأمن الداخلي تحقيقاتها حول الانفجار الذي وقع في بلدة عابدين لتحديد طبيعته وأسبابه.