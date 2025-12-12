living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل يتناول دونالد ترامب دواءً مضادًا لمرض الزهايمر؟

12
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

جددت عضوة الكونغرس الديمقراطية "سيدني كاملاغر-دوف" تشكيكها بحالة الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" الصحية، ملوّحة لاحتمال تناوله دواء "ليكومبي" المخصص لعلاج الزهايمر.

كاملاغر-دوف كانت قد ربطت في وقت سابق بين "الكدمات" على يد ترامب وكون الدواء يُعطى عبر الحقن الوريدي، إضافة إلى "التعب" لتفسير قيلولاته خلال اجتماعات المكتب البيضاوي ومجلس الوزراء، وما يوصف أحياناً بـ"الكلام غير المترابط". وأعادت النائبة نشر طرحها يوم الجمعة، مؤكدة أنها "تطرح أسئلة فقط"، بعد حديث ترامب عبر منصة "Truth Social" عن أن نشر "تقارير كاذبة" حول صحته يعد "تحريضياً، وربما حتى خيانة عظمى".

في المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "كارولين ليفيت" إن الكدمات في يد الرئيس سببها "المصافحة المتكررة" مع تناوله للأسبرين، تبرير قوبل بتشكيك واسع على الإنترنت، خصوصاً بعد ظهوره مؤخراً بدون ضمادات مع تغطية موضع الكدمات بمستحضرات تجميل. كما أوضحت ليفيت أن تورم كاحلي ترامب يعود إلى "قصور وريدي مزمن" يعيق عودة الدم إلى القلب.

ورغم ذلك، يواصل ترامب التأكيد على أن نتائجه في "ثلاثة اختبارات معرفية" كانت كاملة، وأن فحوصه الطبية الشاملة في "مركز والتر ريد" جاءت "مثالية"، مضيفاً: "سأعرف متى سأبدأ في التباطؤ، لكن هذا ليس الآن". (ذا ويك)
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout