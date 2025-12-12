زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب هذا البلد وتحذير من تسونامي

A + A -

حذر مكتب الأرصاد الجوية الياباني من احتمال حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" قد يصل ارتفاعها إلى متر واحد بعد الزلزال ضرب شمال البلاد.وضرب زلزال بقوة 6.5 درجة، مبدئيا، المنطقة الشمالية الشرقية من اليابان، اليوم الجمعة، ما دفع وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى إصدار تحذير من تسونامي.وذكرت صحيفة "جابان نيوز" أن التسونامي قد يضرب محافظات هوكايدو وإيوات ومياغي بين الساعة الثانية عشرة ظهراً والواحدة وعشرين دقيقة بعد الظهر.وقع الزلزال في تمام الساعة 02:44 بتوقيت غرينتش، بعد أيام من زلزال أقوى بلغت قوته 7.5 درجة ضرب المنطقة نفسها.وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية USGS، فقد ضرب الزلزال على بعد 130 كيلومترا شمال شرق مدينة كوجي في محافظة إيوات.وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بأنه لا يُتوقع حدوث أضرار ناجمة عن التسونامي بعد الزلزال الأخير.