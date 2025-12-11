living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فرنسا.. كشف ثغرات أمن "اللوفر" وسر الـ"30 ثانية"

11
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قدمت المفتشية العامة للشؤون الثقافية الفرنسية، الأربعاء، إلى مجلس الشيوخ الفرنسي تقريرا "شديد اللهجة" حول الثغرات الأمنية في متحف اللوفر التي سمحت بسرقة مجوهرات ثمينة في أكتوبر الماضي.

وبعد عرض التقرير، قدم رئيس المفتشية، نويل كوربان، ما وصفه بـ"الإخفاقات العامة" في إدارة المتحف والجهة الوصية عليه، وانتقد وزارة الثقافة الفرنسية زاعما أنها لم تقم بدورها الرقابي خلال السنوات الماضية.

كما انتقد رئيسة متحف اللوفر لورانس ديكار، وسلفها جان لوك مارتينيز، لعدم اطلاعهما على تقارير تدقيقية حول الأمن داخل المتحف.

وأكد التقرير أن جميع الوسائل لإحباط السرقة كانت موجودة، لكنها كانت "جامدة"، وفقا لما ذكرته صحيفة "لوبارزيان" الفرنسية.

وأكد كوربان أن عملية السرقة لم تكن "مسألة حظ"، مشيرا إلى "انحراف" في طريقة إدارة القضايا الأمنية داخل المتحف.

وأكد التقرير أن اللصوص كانوا سيعتقلون لو تأخروا لـ30 ثانية فقط، إذ طبق موظفو اللوفر تعليمات السطو، ولكن غرفة المراقبة كانت ضيقة ومحدودة الشاشات، ما أعاق التعرف على اللصوص.

كما أن سوء توجيه الشرطة، وعدم تحديد موقعي خروج اللصوص مكنهم من الفرار.

وتبين أن النافذة التي خرج منها اللصوص في قاعات أبولون كانت مؤمنة بشكل "سيئ" منذ عام 2003، وأن زجاجها "ضعيف جدا".

أما زجاج الخزائن التي تحوي المجوهرات، فصمد لثلاث دقائق فقط أمام المناشير الكهربائية المحمولة، وهي معدات لم تكن واردة في السيناريوهات الأمنية الموضوعة مسبقا.

وخلص التقرير إلى أن سيناريو السرقة لم يؤخذ بعين الاعتبار، وأن خطر التسلل والسرقة كان أسيء تقديره.

وأشار التقرير أيضا إلى أن النظام القديم لحماية مجوهرات التاج شابته عيوب كثيرة، مؤكدا أن المتحف يحتاج إلى مراقبة خارجية.

وفي أكتوبر الماضي، نهب اللصوص، خلال 7 دقائق فقط، مجوهرات قدرت قيمتها بـ102 مليون دولار، لكنهم تركوا أدواتهم خلفهم وسقط منهم تاج الإمبراطورة أوجيني التاريخي، ويجري حاليا التحقيق مع عدد من مشتبه بهم في القضية التي أثارت ضجة واسعة.

وقبل عملية السرقة، حذر مسؤولون من الحالة المزرية للمبنى الذي استقبل 8.7 مليون زائر العام الماضي.

كما كشفت تقارير صحفية، أن متحف اللوفر الذي يحتضن بعض أثمن القطع الفنية في العالم كان يستعمل كلمة مرور سهلة لنظام كاميرات المراقبة.

وخلصت مراجعات أمنية أجرتها الوكالة الوطنية الفرنسية للأمن السيبراني إلى أن أنظمة الحماية داخل المتحف كانت "بدائية".

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout