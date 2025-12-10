ماكرون وستارمر وميرتس بحثوا مع ترامب في ملف حرب أوكرانيا

A + A -

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الحرب في أوكرانيا،مع نظيره الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريديريش ميرتس، وفق ما أعلنه قصر الإليزيه.وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن "المكالمة الهاتفية التي استمرت 40 دقيقة ركزت على "محاولة إحراز تقدم" في حل النزاع بين أوكرانيا وروسيا".وتأتي المكالمة بعدما اجتمع القادة الأوروبيون الثلاثة في لندن الاثنين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتقديم دعمهم القوي اليه، في ظل تعرضه مجددا لضغوط من الولايات المتحدة لتقديم تنازلات لإنهاء الحرب مع روسيا.ومن المقرر أيضا أن يترأس ماكرون وستارمر اجتماعا جديدا عبر الفيديو الخميس لـ"تحالف الراغبين" الذي يجمع الدول الداعمة لكييف الراغبة في تقديم "ضمانات أمنية" في سياق وقف محتمل لإطلاق النار أو اتفاق سلام في المستقبل.