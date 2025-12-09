ترتيبات لقمة بين بوتين وترامب.. والكرملين يحدد الأهداف

A + A -

أكدت الرئاسة الروسية، الإثنين، أن موسكو وواشنطن تعملان حاليا على مستوى الخبراء كي يكون اللقاء المقبل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب مثمرا.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله في تصريحات للقناة الأولى الروسية الإثنين: "حتى يكون اللقاء الجديد بين بوتين وترامب مثمرا، ينبغي علينا العمل على مستوى الخبراء، وهو ما يجري حاليا، وهذا نوع من الدبلوماسية المكوكية".

وفي معرض رده على سؤال بشأن ما إذا كانت المحادثات بين القادة الأوروبيين والرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، وتصريحات الرئيس الأميركي بشأن استيائه من زيلينسكي، تعني أن حل النزاع الأوكراني سيتأخر بسبب كييف قال بيسكوف: "لا أعتقد أن هذا يعني شيئا. هذا يعني أن هناك عملًا معقدا للغاية يجري، ويجب أن يتم خلف الأبواب المغلقة".

وأوضح بسكوف أن "موسكو لا تعلم ما انتهت إليه المحادثات الأميركية الأوكرانية في فلوريدا حتى الآن، مضيفا "لا نعرف حتى الآن كيف انتهت المفاوضات مع الأوكرانيين والأميركيين في فلوريدا، وعندما نعرف ذلك، سيتضح لنا حينها كيف نمضي قدمًا وإلى أين نتجه".

يذكر أنه في 16 أكتوبر الماضي صرح ترامب بعد مكالمة هاتفية مع بوتين، بأنهما اتفقا على الاجتماع في العاصمة المجرية بودابست قريبا، لوكن تم تأجيل القمة لاحقا.

وكان ترامب وبوتين قد عقدا في أغسطس الماضي اجتماعا في الاسكا وصرح ترامب بأنه تم إحراز "تقدم كبير" مع بوتين بشأن تسوية لإنهاء الحرب الأوكرانية.