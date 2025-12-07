نتنياهو: سألتقي بترامب هذا الشهر

A + A -

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الشهر، وسيبحث معه كيفية إنهاء حكم حركة حماس.

وقال نتنياهو في تصريح اليوم الأحد: "نتوقع دخول المرحلة الثانية من خطة ترامب بعد إعادة جثة آخر رهينة"، مشددا على أن "تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب لن يكون سهلًا".

وأوضح أن "الهدف الوحيد لقيام دولة فلسطينية هو تدمير دولة إسرائيل، ولن نسمح بذلك والدولة الوحيدة القائمة فلسطينيًّا بأمر الواقع هي غزة".

وأضاف: "نعتقد أن هناك مسارًا نحو سلام عملي مع جيراننا الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن "الوضع في الضفة الغربية سيظل كما هو في المستقبل المنظور".