رئيس أركان العدو عن إخفاق 7 أكتوبر: الاستخفاف بالعدو أم الخطايا

5
DECEMBER
2025
أقر رئيس أركان العدو الإسرائيلي إيال زامير، الجمعة، بوجود قصور استخباري سبق هجوم “حماس” المفاجئ على قواعد عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة صبيحة 7 أكتوبر 2023، معتبرا أن “الاستخفاف بالعدو أم الخطايا”.

جاء ذلك وفق ملخص له بشأن التحقيقات الداخلية للجيش في هجوم 7 أكتوبر 2023، نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”.


وقال زامير: “تحمّل الجيش الإسرائيلي المسؤولية وحقّق بنفسه، لكن الحادث ليس مسؤولية الجيش وحده، ومن الخطأ توجيه الأضواء بالكامل إلى الجيش الإسرائيلي وحده”.

وأضاف: “للوصول إلى الحقيقة الكاملة والاستنتاجات على المستوى الوطني، يجب تشكيل لجنة مهنية خارجية وموضوعية”.

وعن “فشل 7 أكتوبر”، اعتبره زامير “منهجيا وطويل الأمد، لكن إلقاء اللوم الشخصي على القادة الذين كرسوا حياتهم للبلاد هو قرار خطير يجب ألا يتأثر بضغوط خارجية ويجب اتخاذه بعناية فائقة”.

“يديعوت أحرونوت” قالت إن زامير أقر بوجود “أوجه قصور استخبارية حرجة، والاستخبارات العسكرية لم تقدم تحذيرا ملموسا من الحرب”.

وأضاف: “عمليا، نشأ عمى استراتيجي وعملياتي، صاحبه بشعور بالتفوق الاستخباري، وقلة التواضع، وضعف في التحدي الفكري”.

وأشار إلى أن “الاستخفاف بالعدو (حماس) هو أم الخطايا”.
