زفاف تحوّل إلى حلبة مصارعة بين أهل العريس والعروس! (فيديو)

تحوّل خلاف على الحلوى في حفل زفاف بأحد فنادق بود جايا في الهند، إلى اشتباك عنيف بين عائلتي العروس والعريس، بعد جدل حول نقص حلوى الرا سجولا، بحسب ما أظهرته كاميرات المراقبة.

ويُظهر الفيديو أكثر من عشرين شخصًا، يُرجَّح أنهم من جهة العريس، وهم يرمون الكراسي ويُخربون موائد الطعام داخل القاعة، فيما كان العروسان يستعدان للتوجه إلى المانداب لإتمام الطقوس، قبل أن يُلغى الحفل بالكامل عقب الفوضى.

عائلة العروس سارعت بعد الحادث إلى رفع دعوى مهر ضد جهة العريس، متهمةً أفرادها بالتحرش وسوء السلوك، في حين أكّد والد العريس ماهيندرا براساد أن الشجار اندلع بسبب نقص أغطية الرأس لا الحلوى، واصفًا دعوى المهر بأنها كاذبة. ورغم موافقة عائلة العريس على استكمال الزفاف، رفضت عائلة العروس ذلك، بينما زعمت والدة العريس موني ديفي أن عائلة العروس أخذت مجوهرات كانت قد أحضرتها كهدايا.

وأوضح ابن عم العريس سوشيل كومار أن كل محاولات التفاوض لإتمام الزواج باءت بالفشل، فيما أفادت التقارير بإصابة عدد من الأشخاص من الجانبين من دون تنفيذ أي عمليات توقيف حتى الآن، في وقت انتشر مقطع الشجار على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.