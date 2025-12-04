الولايات المتحدة تنشر أول سرب مسيرات انتحارية في الشرق الأوسط

A + A -

أعلن الجيش الأميركي، الأربعاء، عن تشكيل قوة مهام جديدة لأول سرب طائرات مُسيّرة هجومية أحادية الاتجاه للجيش، تتمركز في الشرق الأوسط.

وأطلقت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قوة مهام «سكوربيون سترايك» أو (TFSS) بعد أربعة أشهر من توجيه وزير الحرب بيت هيغسيث بتسريع عملية اقتناء ونشر تكنولوجيا الطائرات المُسيّرة بأسعار معقولة.

ووفق القيادة المركزية الأميركية، صُممت قوة المهام «سكوربيون سترايك» لتوفير قدرات طائرات مُسيّرة منخفضة التكلفة وفعالة بسرعة لعناصر القوات المقاتلة. وقد قامت قوة المهام الجديدة بالفعل بتشكيل سرب من طائرات مُسيّرة منخفضة التكلفة من الطراز الهجومي «لوكاس» أو (FLM – 136) المتمركز حالياً في الشرق الأوسط.

وتتميز طائرات «لوكاس» المُسيّرة التي نشرتها القيادة المركزية الأميركية بمدى واسع، وهي مصممة للعمل بشكل مستقل. ويمكن إطلاقها بآليات مختلفة، بما في ذلك الآلية المسماة «المنجنيق/المقلاع»، والإقلاع بمساعدة الصواريخ، وأنظمة أرضية ومركبات متنقلة.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر: «تُهيئ قوة المهام الجديدة هذه الظروف لاستخدام الابتكار ليكون رادعاً». وأضاف: «تزويد مقاتلينا بقدرات متطورة في مجال الطائرات المسيّرة بشكل أسرع يُبرز الابتكار والقوة العسكرية الأميركية، مما يردع الجهات الخبيثة».

ووفق ما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، فإن المسيّرة الجديدة «FLM - 136» تحاكي المسيّرات الإيرانية من طراز «شاهد 136» شائعة الاستخدام، التي استخدمتها طهران والأذرع المسلحة المرتبطة بها لمهاجمة القوات الأميركية والسفن التجارية في أنحاء الشرق الأوسط، واستخدمتها روسيا لضرب القوات والمدن الأوكرانية.

وتُحاكي هذه الخطوة تكتيكاً إيرانياً لتقليد الطائرات الأميركية المُسيّرة المُحطّمة، مثل المسيّرة «آر كيو - 170 سنتينال» أو (RQ - 170 Sentinel) التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وإعادة تصميمها هندسياً من جانب طهران لبناء نسخ خاصة بها.

وتتميز الطائرة المسيّرة الجديدة «FLM - 136» بالتحكم الذاتي الكامل، ما يعني أنها تحتاج إلى تفاعل بشري ضئيل أو معدوم، وتعتمد على أجهزة الاستشعار والذكاء الاصطناعي للتوجيه نحو هدفها. ويمكنها الطيران لمدة 6 ساعات تقريباً.

وتأتي خطوة نشر سرب الطائرات المسيرة الهجومية في الشرق الأوسط بعد عامين تقريباً من مقتل ثلاثة جنود أميركيين بمسيّرة هجومية إيرانية ضربت موقعاً يضم عسكريين أميركيين في شمال شرقي الأردن.

ويستهدف الجيش الأميركي أن تكون كل وحدة من وحداته مسلحة بطائرات مسيّرة هجومية صغيرة أحادية الاتجاه بحلول نهاية السنة المالية 2026.