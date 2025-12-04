living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الولايات المتحدة تنشر أول سرب مسيرات انتحارية في الشرق الأوسط

4
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن الجيش الأميركي، الأربعاء، عن تشكيل قوة مهام جديدة لأول سرب طائرات مُسيّرة هجومية أحادية الاتجاه للجيش، تتمركز في الشرق الأوسط.

وأطلقت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قوة مهام «سكوربيون سترايك» أو (TFSS) بعد أربعة أشهر من توجيه وزير الحرب بيت هيغسيث بتسريع عملية اقتناء ونشر تكنولوجيا الطائرات المُسيّرة بأسعار معقولة.

ووفق القيادة المركزية الأميركية، صُممت قوة المهام «سكوربيون سترايك» لتوفير قدرات طائرات مُسيّرة منخفضة التكلفة وفعالة بسرعة لعناصر القوات المقاتلة. وقد قامت قوة المهام الجديدة بالفعل بتشكيل سرب من طائرات مُسيّرة منخفضة التكلفة من الطراز الهجومي «لوكاس» أو (FLM – 136) المتمركز حالياً في الشرق الأوسط.

وتتميز طائرات «لوكاس» المُسيّرة التي نشرتها القيادة المركزية الأميركية بمدى واسع، وهي مصممة للعمل بشكل مستقل. ويمكن إطلاقها بآليات مختلفة، بما في ذلك الآلية المسماة «المنجنيق/المقلاع»، والإقلاع بمساعدة الصواريخ، وأنظمة أرضية ومركبات متنقلة.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر: «تُهيئ قوة المهام الجديدة هذه الظروف لاستخدام الابتكار ليكون رادعاً». وأضاف: «تزويد مقاتلينا بقدرات متطورة في مجال الطائرات المسيّرة بشكل أسرع يُبرز الابتكار والقوة العسكرية الأميركية، مما يردع الجهات الخبيثة».

ووفق ما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، فإن المسيّرة الجديدة «FLM - 136» تحاكي المسيّرات الإيرانية من طراز «شاهد 136» شائعة الاستخدام، التي استخدمتها طهران والأذرع المسلحة المرتبطة بها لمهاجمة القوات الأميركية والسفن التجارية في أنحاء الشرق الأوسط، واستخدمتها روسيا لضرب القوات والمدن الأوكرانية.

وتُحاكي هذه الخطوة تكتيكاً إيرانياً لتقليد الطائرات الأميركية المُسيّرة المُحطّمة، مثل المسيّرة «آر كيو - 170 سنتينال» أو (RQ - 170 Sentinel) التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وإعادة تصميمها هندسياً من جانب طهران لبناء نسخ خاصة بها.

وتتميز الطائرة المسيّرة الجديدة «FLM - 136» بالتحكم الذاتي الكامل، ما يعني أنها تحتاج إلى تفاعل بشري ضئيل أو معدوم، وتعتمد على أجهزة الاستشعار والذكاء الاصطناعي للتوجيه نحو هدفها. ويمكنها الطيران لمدة 6 ساعات تقريباً.

وتأتي خطوة نشر سرب الطائرات المسيرة الهجومية في الشرق الأوسط بعد عامين تقريباً من مقتل ثلاثة جنود أميركيين بمسيّرة هجومية إيرانية ضربت موقعاً يضم عسكريين أميركيين في شمال شرقي الأردن.

ويستهدف الجيش الأميركي أن تكون كل وحدة من وحداته مسلحة بطائرات مسيّرة هجومية صغيرة أحادية الاتجاه بحلول نهاية السنة المالية 2026.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout