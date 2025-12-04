living cost indicators
تحقيق للبنتاغون: هيغسيث عرّض جنودا أميركيين للخطر

4
DECEMBER
2025
خلص مكتب المفتش العام للبنتاغون إلى أن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث عرّض الجنود الأميركيين ومهمتهم للخطر عندما استخدم تطبيق "سيغنال" لتبادل الرسائل، في نقل معلومات حساسة بشأن ضربة عسكرية ضد المسلحين الحوثيين في اليمن، وفقا لما ذكره مصدران مطلعان على نتائج التحقيقات الأربعاء.

ورغم أن هيغسيث يملك صلاحية رفع السرية عن المعلومات الحساسة، فإن تقرير مكتب المفتش العام لم يثبت أنه فعل ذلك بشكل غير صحيح، بحسب أحد المصادر المطلعة على نتائج التقرير، والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بدعوى أنه يتطرق لهذه المعلومات.

وأضاف المصدر أيضا أن التقرير خلص إلى أن هيغسيث انتهك سياسة البنتاغون باستخدام جهازه الشخصي في أعمال رسمية، وأوصى التقرير بتقديم تدريب أفضل لجميع مسؤولي البنتاغون.

وأشار المصدر إن هيغسيث رفض إجراء مقابلة مع المفتش العام للبنتاغون، لكنه قدم إفادة مكتوبة.

وأكد وزير الحرب الأميركي أنه مخوّل برفع السرية عن المعلومات حسب تقديره، وأنه نقل فقط التفاصيل التي اعتقد أنها لن تعرّض المهمة للخطر.

وتزيد هذه النتائج الأولية من الضغوط على المذيع السابق في قناة "فوكس نيوز"، هيغسيث، بعد أن دعا نواب إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن استخدامه لتطبيق متاح تجاريا.

وبدأ التحقيق في القضية القديمة بعدما كشفت مجلة "أتلانتيك" في أواخر مارس أن رئيس تحريرها جيفري غولدبرغ كان مشمولا عن غير قصد في محادثة عبر تطبيق "سيغنال" ناقش فيها مسؤولون أميركيون، من بينهم هيغسيث ومستشار الأمن القومي آنذاك مايك والتز، ضربات ضد الحوثيين في اليمن.

وتضمنت المحادثة رسائل كشف فيها هيغسيث توقيت الضربات قبل ساعات من وقوعها ومعلومات عن الطائرات والصواريخ المشاركة، في حين أرسل والتز معلومات استخباراتية حينية عن تأثير الضربات.

وبدأ النواب أيضا في تحقيقات حول تقرير إخباري أفاد بأن ضربة متابعة ضد زورق يُشتبه في استخدامه لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي في سبتمبر أودت بحياة ناجين، بعد أن أصدر هيغسيث أمرا شفهيا بـ "قتل الجميع".

ودافع هيغسيث عن الضربة باعتبارها حدثت في "ضباب الحرب"، قائلا إنه لم ير أي ناجين، لكنه أيضا "لم ينتظر لمتابعة" بقية المهمة، وأن الأدميرال المسؤول "اتخذ القرار الصحيح" بإصدار الأمر للضربة الثانية.

Skynews
