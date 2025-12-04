فيديو لانفجار مرعب.. تحطم مقاتلة أميركية ونجاة الطيار

A + A -

استجاب رجال الإطفاء في مقاطعة سان برناردينو بكاليفورنيا لحادث تحطّم مقاتلة من نوع "إف 16"، بالقرب من قاعدة "تشاينا ليك".

وقال موقع "أي بي سي 7"، إن الطيار الذي كان في مهمة تدريبية بمقاتلة من نوع "إف 16 سي فايتينغ فالكون"، يوم الأربعاء، نجا من الحادث، وذلك بعدما قذف نفسه خارج الطائرة قبل تحطمها.

ونقل الموقع عن القوات الجوية الأميركية، أن الطيار في حالة مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

ووفق إدارة الإطفاء فإن الطيار أصيب بجروح "غير مهدّدة للحياة"، مضيفة أن أسباب سقوط المقاتلة "لا تزال غير معروفة".

وتم فتح تحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى الحادث الذي وقع في الساعة 10:45 صباحا بالتوقيت المحلي.