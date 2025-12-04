ترامب: بوتين يرغب بإنهاء الحرب واجتماعه مع ويتكوف وجاريد جيد جدا

A + A -

روسيا اليوم: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في الكرملين كان "جيدا جدا".





وأوضح ترامب في تصريحات إعلامية: "ما الذي سيرشح عن ذلك الاجتماع؟ لا أستطيع أن أقول لكم. فالأمر يتطلب طرفين لإنجاز الاتفاق".



وأضاف أنه فيما يتعلق بالجانب الأوكراني، تم التوصل إلى "تفاهم جيد"، و"هم راضون إلى حد كبير" بالنظر إلى الظروف الحالية.

وأبدى ترامب أسفه للوضع مكررا مقالته المعهودة: "الجزء المؤسف هو أنني لو كنت رئيسا، لما حدثت الحرب أبدا، ولكانت أوكرانيا تحتفظ بمئة بالمئة من أراضيها. إنه وضع محزن للغاية". واستشهد بأرقام الخسائر المروعة قائلا: "27 ألف جندي قتلوا الشهر الماضي فقط، معظمهم شباب".

وحول دور الولايات المتحدة، أكد ترامب: "نحن لا نصرف أي أموال على الحرب. نحن نبيع للناتو. لم نعد نتعرض للابتزاز كما كان يحدث في عهد بايدن". موضحا أن إدارته تتلقى الأموال كاملة مقابل التسليح، بينما كانت الإدارة السابقة "تعطي الجميع كل ما لدينا مجانا".

وأشار إلى الانطباع الذي نقله صهره جاريد كوشنر ومبعوثه الخاص ستيفن ويتكوف من لقائهما مع الرئيس الروسي، مؤكدا أن "بوتين يرغب في إنهاء الحرب، وأعتقد أنه يريد العودة إلى حياة أكثر طبيعية ويريد التجارة مع الولايات المتحدة".

واختتم بالقول: "انطباعهما كان قويا جدا بأنهم (في موسكو) يريدون التوصل إلى صفقة".