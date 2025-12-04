مراهق تركي يقتل زميلته الإيرانية.. "ظننت البندقية خالية من الرصاص"

A + A -

شهدت تركيا حادثة أمنية في مدرسة، أعادت إلى الواجهة قضية الأسلحة غير المرخصة والاستخدام الشخصي لها.أطلق طالب قاصر النار على زميلته ببندقية صيد والده في مدينة دنيزلي التركية، مما أدى إلى وفاتها.ألقت السلطات القبض على الطالب البالغ من العمر 15 عاماً، والذي فر من المنزل خوفاً من الاحتجاز بعد قتل زميلته البالغة من العمر أيضاً 15 عاماً.أفادت وسائل إعلام محلية، منها موقع "NTV"، أن القاتل يدعى بوراك ك، وهو طالب ثانوي في حي أكويه بقضاء باموكالي بدنيزلي. كان وحيداً في منزل عائلته عندما دعا زميلته، الإيرانية زهرة جهاني، إلى منزله برفقة شقيقتها.يزعم أن بوراك ك. كان يعبث ببندقية صيد والده غير المرخصة عندما انطلقت منها رصاصة مفاجئة أصابت رأس زهرة جهاني. عندما رأت شقيقة جهاني أختها منهارة وغارقة في دمائها، هرعت إلى الخارج وصاحت: "لقد قتلت أختي!". ففر بوراك ك. من المنزل مذعوراً.سمع الجيران صراخ الطفل وطلقات الرصاص، فأبلغوا مركز الطوارئ 112 بالحادثة. فور تلقي البلاغ، أُرسلت فرق طبية وفرق درك إلى مكان الحادث. تأكد المسعفون الذين وصلوا من وفاة جهاني متأثرة برصاصة في الرأس. بعد التحقيق، نُقلت جهاني إلى مشرحة معهد الطب الشرعي التابع للمديرية الإقليمية لدنيزلي للتشريح.عقب الحادثة، ألقت فرق الدرك القبض على بوراك ك.، الذي فر من المنزل، واحتجزته في جبل كاراكايا، على بُعد حوالي 4 كيلومترات من المنزل.في إفادته الأولى، قال الشاب الذي تسبب في وفاة زميلته أثناء لعبه بالبندقية: "صوّبتُها إلى وجهها على سبيل المزاح. قالت زهرة جهاني: لا يمكنكِ فعل ذلك. ضغطتُ على الزناد ظناً مني أنه فارغ، فانطلقت الرصاصة فجأة".