living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مراهق تركي يقتل زميلته الإيرانية.. "ظننت البندقية خالية من الرصاص"

4
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
شهدت تركيا حادثة أمنية في مدرسة، أعادت إلى الواجهة قضية الأسلحة غير المرخصة والاستخدام الشخصي لها.

أطلق طالب قاصر النار على زميلته ببندقية صيد والده في مدينة دنيزلي التركية، مما أدى إلى وفاتها.

ألقت السلطات القبض على الطالب البالغ من العمر 15 عاماً، والذي فر من المنزل خوفاً من الاحتجاز بعد قتل زميلته البالغة من العمر أيضاً 15 عاماً.

أفادت وسائل إعلام محلية، منها موقع "NTV"، أن القاتل يدعى بوراك ك، وهو طالب ثانوي في حي أكويه بقضاء باموكالي بدنيزلي. كان وحيداً في منزل عائلته عندما دعا زميلته، الإيرانية زهرة جهاني، إلى منزله برفقة شقيقتها.

يزعم أن بوراك ك. كان يعبث ببندقية صيد والده غير المرخصة عندما انطلقت منها رصاصة مفاجئة أصابت رأس زهرة جهاني. عندما رأت شقيقة جهاني أختها منهارة وغارقة في دمائها، هرعت إلى الخارج وصاحت: "لقد قتلت أختي!". ففر بوراك ك. من المنزل مذعوراً.

سمع الجيران صراخ الطفل وطلقات الرصاص، فأبلغوا مركز الطوارئ 112 بالحادثة. فور تلقي البلاغ، أُرسلت فرق طبية وفرق درك إلى مكان الحادث. تأكد المسعفون الذين وصلوا من وفاة جهاني متأثرة برصاصة في الرأس. بعد التحقيق، نُقلت جهاني إلى مشرحة معهد الطب الشرعي التابع للمديرية الإقليمية لدنيزلي للتشريح.

عقب الحادثة، ألقت فرق الدرك القبض على بوراك ك.، الذي فر من المنزل، واحتجزته في جبل كاراكايا، على بُعد حوالي 4 كيلومترات من المنزل.

في إفادته الأولى، قال الشاب الذي تسبب في وفاة زميلته أثناء لعبه بالبندقية: "صوّبتُها إلى وجهها على سبيل المزاح. قالت زهرة جهاني: لا يمكنكِ فعل ذلك. ضغطتُ على الزناد ظناً مني أنه فارغ، فانطلقت الرصاصة فجأة".
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout