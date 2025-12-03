طائر يصطدم بوجه مراسلة تلفزيونية على الهواء

A + A -

وثّقت الكاميرات لحظة صادمة اصطدم فيها طائر بوجه مراسلة نيوزيلندية أثناء رسالة ميدانية في وسط مدينة أوكلاند.

المراسلة جيسيكا تايسون، نشرت عبر إنستغرام مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه وهي ترتدي قميصاً زهرياً وتنقل تقريراً أمام الكاميرا وسط رياح قوية، قبل أن يفاجئها طائر نورس ويصطدم مباشرة بوجهها، ما جعلها تتراجع مذهولة وهي تمسك وجهها.

وقالت تايسون بعد الواقعة: "يا إلهي!" قبل أن يلاحظ المصوّر إصابتها ويقول لها: "أنتِ تنزفين!" لترد متفاجئة: "أنا؟".

لاحقاً، شاركت جيسيكا صورة تُظهر جرحاً واضحاً فوق حاجبها سببه التصادم القوي، وعلّقت على الفيديو: "كنت فقط أحاول إنجاز عملي، لكن الطبيعة كان لها رأي آخر".

الفيديو لاقى انتشاراً واسعاً، لكن المراسلة طمأنت المتابعين بأنها بخير، مؤكدة: "كل شيء على ما يرام، مجرد ندبة صغيرة فوق عيني".