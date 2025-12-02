living cost indicators
كوريا الجنوبية تبدأ محاكمة زعيمة دينية بتهم فساد

2
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بدأت اليوم (الاثنين) محاكمة زعيمة «كنيسة التوحيد» في كوريا الجنوبية بتهمة تقديم رشى للسيدة الأولى السابقة بينها حقيبة يد فاخرة وقلادة ماسية.

وأحدث اعتقال هان هاك جا، زعيمة هذه الحركة الدينية التي تسيطر على إمبراطورية تجارية، صدمة في أوساط أتباعها المعروفين باسم الـ«مونيز» والذين يصل عددهم إلى عشرة ملايين حول العالم وفق ادعاءاتها.

كما تواجه المتهمة البالغة 82 عاماً والمعروفة بين أتباعها باسم «الأم المقدسة»، أيضاً تهمة دفع أموال لنائب في البرلمان مرتبط بالرئيس المعزول يون سوك يول.

وأمس (الاثنين)، نفى فريق الدفاع عن هان أن تكون موكلته قد قدمت رشى للسيدة الأولى السابقة كيم كيون هي أو للنائب المذكور، مشدداً على أن مسؤولاً سابقاً في الكنيسة رتب إرسال الهدايا بشكل مستقل ومن دون علمها، وفق ما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء في سيول. لكن الادعاء رفض هذ العذر، واصفاً جريمة هان المزعومة بأنها «فظيعة إلى أقصى الحدود». وأضاف أن أعضاء الكنيسة تبرعوا لها على الرغم من ضائقتهم المالية، لتستخدم الأموال في «دفع كفالات وعلاقات سياسية غير مشروعة»، بحسب «يونهاب».

وتولت هان قيادة «كنيسة التوحيد» بعد وفاة زوجها مون سون ميونغ الذي أسس الحركة عام 1954 وادعى أنه يمثل المجيء الثاني للمسيح. واكتسبت هذه الحركة شهرة عالمية في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، خصوصاً بسبب حفلات الزفاف الجماعية التي كانت تنظمها.

وعلى مر العقود، كونت الحركة إمبراطورية تجارية شملت قطاعات عقارية وغذائية وتعليمية وإعلامية، بما في ذلك ملكية صحيفة «واشنطن تايمز» و«جامعة سون مون». لكنها خضعت لتدقيق متكرر بشأن كيفية حصولها على التبرعات من أتباعها وصلاتها بالسياسيين.

واتخذت اليابان هذا العام إجراءات قانونية لحل الفرع الياباني لـ«كنيسة التوحيد»، لاعتقادها أن الشاب الذي قتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي استهدفه بدافع كرهه لهذه الحركة بعد أن تبرعت والدته بأموال طائلة لها.

وفي سيول، يتوجب على هان أن تبرر إهداء سلع فاخرة تقدر قيمتها بنحو 82 مليون وون (56 ألف دولار) لكيم كيون هي، زوجة يون الموقوفة هي الأخرى بتهم الرشوة والتلاعب بسوق الأسهم، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

هذا وستبدأ محاكمة منفصلة في 9 ديسمبر (كانون الأول) تواجه فيها هان اتهامات بانتهاك قانون الأحزاب السياسية. ويعتقد الادعاء أنها وجهت أكثر من ألفي عضو في الحركة للانضمام إلى حزب قوة الشعب الذي يتزعمه الرئيس المعزول يون قبل انعقاد مؤتمر الحزب للتأثير على نتائجه.

الشرق الأوسط
