سكاي نيوز عربية: بوتين زار الجبهة... القوات الروسية تسيطر على بوكروفسك

سكاي نيوز عربية: كشفت وسائل إعلام روسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام مساء الأحد بزيارة لإحدى نقاط مجموعة القوات المشتركة في جبهات القتال في شرق وجنوب أوكرانيا، حيث تم الكشف عن سيطرة القوات الروسية على مدينتي بوكروفسك في دونيتسك وفولتشانك في خاركيف.



تفصيلا، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار، مساء 30 نوفمبر، إحدى نقاط قيادة مجموعة القوات المشتركة، حيث تلقى تقارير حول تحرير كراسنوأرميسك (بوكروفسك) في دونيتسك، وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف.

وقال بيسكوف: "في مساء يوم 30 نوفمبر، زار القائد الأعلى والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إحدى نقاط قيادة مجموعة القوات المشتركة. وخلال عمله، استمع إلى تقارير من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، وقائد قوات مجموعة المركز فاليري سولودشوك، وقائد قوات مجموعة الشرق أندريه إيفانايف".