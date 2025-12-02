living cost indicators
بوتين: القوات الروسية تمسك زمام المبادرة على كامل امتداد خط التماس في دونباس

2
DECEMBER
2025
روسيا اليوم: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الروسية تمسك زمام المبادرة على كامل امتداد خط الجبهة في منطقة دونباس.

 

وقال بوتين خلال زيارته لأحد مقرات القيادة لمجموعة القوات الموحدة التي تنفذ العملية العسكرية في أوكرانيا، والتي تم الإعلان عنها يوم الاثنين، إن "زمام المبادرة في منطقة مسؤولية مجموعتي "الوسط" و"الشرق" تمسكها القوات الروسية، مثلما هو على كامل امتداد خط التماس".

 

وأضاف أنه "بشكل عام نلاحظ زيادة ضغط مجموعة قواتنا الموحدة على امتداد كامل خط الجبهة".

 

وأشار بوتين إلى أنه "في ظل مثل هذه الوتائر لتقدمنا، العدو غير قادر على الرد بشكل مناسب".

 

وقال بوتين إنه "خلال الفترة الأخيرة تم فرض السيطرة على عدة مراكز أهلية كبيرة، لها أهمية بالغة بالنسبة للعمليات التالية لتحرير الأراضي التي لا تزال تحت سيطرة العدو".

 

وأشاد بوتين بوتائر تقدم القوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه.

 

ودعا بوتين قادة مجموعات القوات الروسية إلى مواصلة أداء المهام وفقا للخطة العامة للعملية العسكرية الخاصة.

 

كما أشار إلى ضرورة تزويد القوات بكل ما هو ضروري في موسم الشتاء.

روسيا اليوم
