البيت الأبيض: الادارة الاميركية متفائلة جدا حيال إمكان التوصل إلى وضع حد للحرب بين روسيا وأوكرانيا

أكدت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن "الإدارة الأميركية متفائلة جدا حيال إمكان التوصل إلى اتفاق يضع حدا للحرب بين روسيا وأوكرانيا، عشية توجّه مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو.

وقالت ليفيت : "أعتقد بأن الإدارة متفائلة جدا"، موضحة أن الرئيس دونالد ترامب وفريقه "عملا بجد من أجل هذه المساعي ويريدان أن تنتهي هذه الحرب".

أضافت: "في الأمس فقط، أجروا محادثات جيدة جدا مع الأوكرانيين في فلوريدا والآن بالطبع، المبعوث الخاص ويتكوف في طريقه إلى روسيا"، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين.