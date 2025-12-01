شاهد ترامب يحمل حفيده اللبناني.. والإبنة تيفاني تعلق

A + A -

نشرت تيفاني ابنة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، صوراً عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "إنستغرام"، لوالدها وهو يحمل حفيده ألكسندر.

وعلّقت تيفاني على صور ابنها وأبيها بالقول: "الجدّ وألكسندر، العمل بجهد".

وألكسندر المولود البكر لتيفاني من زوجها مايكل بولس ذي الأصول اللبنانية. وهو أيضا الحفيد الحادي عشر للرئيس الأميركي.

يُشار إلى أن مايكل هو ابن رجل الأعمال والملياردير اللبناني الأصل، مسعد بولس. ونشأ مايكل في مدينة لاغوس النيجيرية، وهو ينحدر من أصول لبنانية في عائلة ثرية جداً، إذ يمتلك والده في نيجيريا شركات تعمل في مجال السيارات والبيع بالتجزئة والبناء، تقدّر قيمتها بمليارات الدولارات.

وقد تلقّى بولس تعليمه في مدرسة للنخبة في نيجيريا قبل أن ينتقل إلى لندن لإكمال دراسته، فيما يعمل شقيقه فارس كممثل ومغنّي راب. وأسّست أسرتهما في نيجيريا "مجموعة بولس للمشاريع" و"مجموعة شركات SCOA"، التي يتم تداول أسهمها في البورصة.

وأما تيفاني فهي ابنة ترامب من زوجته الثانية، مارلا مابلز، وقد انتقلت للعيش مع أمها في ولاية كاليفورنيا بعد طلاق والديها. وتخصّصت بمجال يجمع بين علم الاجتماع والدراسات الحضرية، وتخرّجت في جامعة بنسلفانيا في عام 2016. وتابعت لاحقاً دراسات في القانون في جامعة "جورجتاون".