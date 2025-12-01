living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شاهد ترامب يحمل حفيده اللبناني.. والإبنة تيفاني تعلق

1
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نشرت تيفاني ابنة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، صوراً عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "إنستغرام"، لوالدها وهو يحمل حفيده ألكسندر.

وعلّقت تيفاني على صور ابنها وأبيها بالقول: "الجدّ وألكسندر، العمل بجهد".

وألكسندر المولود البكر لتيفاني من زوجها مايكل بولس ذي الأصول اللبنانية. وهو أيضا الحفيد الحادي عشر للرئيس الأميركي.

يُشار إلى أن مايكل هو ابن رجل الأعمال والملياردير اللبناني الأصل، مسعد بولس. ونشأ مايكل في مدينة لاغوس النيجيرية، وهو ينحدر من أصول لبنانية في عائلة ثرية جداً، إذ يمتلك والده في نيجيريا شركات تعمل في مجال السيارات والبيع بالتجزئة والبناء، تقدّر قيمتها بمليارات الدولارات.

تيفاني ترامب وزوجها اللبناني مايكل بولستيفاني ترامب وزوجها اللبناني مايكل بولس

1 من 2

وقد تلقّى بولس تعليمه في مدرسة للنخبة في نيجيريا قبل أن ينتقل إلى لندن لإكمال دراسته، فيما يعمل شقيقه فارس كممثل ومغنّي راب. وأسّست أسرتهما في نيجيريا "مجموعة بولس للمشاريع" و"مجموعة شركات SCOA"، التي يتم تداول أسهمها في البورصة.

تيفاني ترامب تستقبل مولودها الأول من زوجها اللبناني.. وترامب: متشوق لرؤيته

الأخيرة

تيفاني ترامب تستقبل مولودها الأول من زوجها اللبناني.. وترامب: متشوق لرؤيته

وأما تيفاني فهي ابنة ترامب من زوجته الثانية، مارلا مابلز، وقد انتقلت للعيش مع أمها في ولاية كاليفورنيا بعد طلاق والديها. وتخصّصت بمجال يجمع بين علم الاجتماع والدراسات الحضرية، وتخرّجت في جامعة بنسلفانيا في عام 2016. وتابعت لاحقاً دراسات في القانون في جامعة "جورجتاون".

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout