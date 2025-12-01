living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إسبانيا ترصد 8 حالات اشتباه بالإصابة بحمى الخنازير

1
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ذكرت صحيفة «لا بانجوارديا»، اليوم الأحد، أنه تم رصد اشتباه إصابة بحمى الخنازير الأفريقية في ثمانية خنازير برية بالقرب من برشلونة، في الوقت الذي تكافح فيه إسبانيا للحد من الأضرار التي لحقت بقطاع تصدير لحوم الخنازير الذي تصل قيمته لمليارات اليوروات سنوياً.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من وزارة الزراعة بإقليم كاتالونيا قولها إنه تم تأكيد إصابتين بالمرض، في حين ظهرت أعراض الإصابة على 12 خنزيراً أخرى، لكنها تخضع لفحوص لتأكيد ذلك.

وفي حال تأكدت الإصابات، سيرتفع عدد الحيوانات المصابة إلى 14، ولم يتسن لـ«رويترز» التواصل مع حكومة كاتالونيا للتعليق.

وقال وزير الزراعة لويس بلاناس، أمس السبت، إن نحو ثلث شهادات تصدير لحوم الخنازير الإسبانية ألغيت بعد أول ظهور لمرض حمى الخنازير في الدولة، أكبر منتج للحوم الخنازير في الاتحاد الأوروبي، منذ عام 1994.

وأضاف في مؤتمر صحافي: «من بين 400 شهادة تصدير إلى 104 دول، تم إلغاء ثلث الشهادات. ونعمل على إعادة إصدارها في أسرع وقت ممكن».

وقال بلاناس إن قيمة صادرات البلاد من لحوم الخنزير تبلغ 8.8 مليار يورو (10.2 مليار دولار) سنوياً. وأضاف: «مهمتنا هي الحفاظ على الأسواق الدولية مفتوحة».

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout