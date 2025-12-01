living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تفاصيل جديدة عن مطلق النار قرب البيت الأبيض

1
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، الأحد، أن سلطات بلادها تعتقد أن المهاجر الأفغاني المتهم بنصب كمين لفردين من الحرس الوطني في واشنطن العاصمة لم يتطرف فكرياً إلا بعد قدومه إلى الولايات المتحدة.

وأضافت نويم لشبكة "إن بي سي" أن السلطات تعتقد أن رحمن الله لاكانوال، المشتبه بإطلاقه النار، كان يعيش بالفعل في ولاية واشنطن عندما صار متطرفاً.

كما أردفت أن المحققين يسعون للحصول على مزيد من المعلومات من أفراد عائلته وغيرهم، قائلة: "نعتقد أنه اتجه للتطرف بعد أن وصل إلى هذا البلد (أميركا). نعتقد أن ذلك تم عبر علاقاته في مجتمعه المحلي وفي ولاية (واشنطن)، وسنواصل الحديث إلى أولئك الذين كانوا على صلة به من أفراد عائلته".

وقف طلبات اللجوء لفترة طويلة؟

من جهته، كشف الرئيس دونالد ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة، أن إدارته قد توقف قبول طلبات اللجوء إلى الولايات المتحدة لفترة طويلة.

ومضى بالقول: "لا يوجد حد زمني، ولكن قد يستغرق الأمر وقتاً طويلاً. لدينا ما يكفي من المشاكل. لا نريد هؤلاء الأشخاص".

عام 2021

يذكر أن السلطات كانت أعلنت أن لاكانوال (البالغ 29 عاماً والذي كان يعمل ضمن وحدة مدعومة من وكالة المخابرات المركزية الأميركية في أفغانستان) هو المشتبه به في إطلاق النار الذي وقع الأربعاء الفائت على بعد عدة بنايات من البيت الأبيض، وأسفر عن مقتل امرأة من الحرس الوطني وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وبعد الواقعة، أشارت إدارة ترامب إلى نقص عمليات التدقيق في الأفغان وغيرهم من الأجانب خلال فترة ولاية الرئيس السابق جو بايدن، رغم أن لاكانوال مُنح حق اللجوء في عهد ترامب، وفق رويترز.

إذ دخل الولايات المتحدة عام 2021 في إطار عملية الإجلاء الجماعي التي نفذتها إدارة بايدن للأفغان الذين ساعدوا القوات الأميركية خلال الحرب التي استمرت عقدين في أفغانستان مع استيلاء حركة طالبان على السلطة.

فيما منحته إدارة ترامب حق اللجوء في أبريل (نيسان)، حسب ملف حكومي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout