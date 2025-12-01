living cost indicators
ترامب: المباحثات مع أوكرانيا تمضي قدما وهناك فرصة لعقد صفقة

روسيا اليوم: صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المباحثات مع أوكرانيا حول خطة التسوية تجري "بصورة جيدة"، معبرا عن قناعته بأن هناك فرصة "لعقد الصفقة".


وقال ترامب للصحفيين على متن طائرته، يوم الأحد، تعليقا على سير المحادثات: "إنها تجري بصورة جيدة. وهناك فرصة لا بأس بها لعقد الصفقة".

 

وأضاف ترامب أنه قد تحدث مع وزير خارجيته ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، مؤكدا أن "كل شيء جيد لديهما".


وأشار إلى أن "هناك مشاكل صعبة لدى أوكرانيا. ولديهم هذا الوضع المتعلق بالفساد، وهذا لا يفيد طبعا".

 

وأكد ترامب أن مبعوثه ويتكوف سيتوجه إلى موسكو "في وقت ما" خلال الأسبوع القادم

.

وأضاف ترامب: "نحن نرغب في وقف قتل الناس. وهذا لا يخص الولايات المتحدة كثيرا. لكنني أرغب في أن ننقذ عددا كبيرا من الأرواح".

 

ووصف الرئيس الأمريكي النزاع في أوكرانيا بأنه "سخيف"، مجددا موقفه بأن النزاع ما كان له أن يبدأ لو كان هو رئيسا.

 

ويأتي ذلك على خلفية جولة جديدة من المباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني، جرت في مدينة ميامي الأمريكية اليوم الأحد، وتم خلالها بحث الخطة الأمريكية لتسوية النزاع التي قدمتها إدارة ترامب.

 

ووصفها الجانبان المباحثات في ميامي بأنها كانت "مثمرة" دون الكشف عن أي تفاصيل.

روسيا اليوم
{{article.title}}
