اعترف بـ"خطأ" في سيرته الذاتية.. وزير روماني يستقيل من منصبه

28
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن وزير الدفاع الروماني، اليوم، استقالته بعدما صرّح بأنه ارتكب «خطأ» في سيرته الذاتية بشأن شهادته الجامعية، مع تصاعد الجدل حول إدلائه بمعلومات كاذبة.

وقال يونوت موستيانو الذي اعترف بأنه كتب في سيرته الذاتية أنه تخرّج من جامعة لم يلتحق بها قط، إنه لا يريد لهذا الجدل أن «يشتت» انتباه الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في وقت تتعرض فيه هي وأوروبا «لهجوم روسي».

وسجلت رومانيا سقوط شظايا طائرات مسيّرة على أراضيها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، وأبلغت كذلك عن توغل طائرات مسيّرة في أجوائها، تحطمت منها واحدة الثلاثاء في الشرق على الحدود مع أوكرانيا.

كما اتهمت رومانيا موسكو بشنّ «هجمات هجينة»، بما في ذلك التدخل في الانتخابات الرئاسية العام الماضي التي أُلغيت لاحقاً.

وقال موستيانو في منشور على «فايسبوك»: «اليوم، استقلت من منصبي كوزير للدفاع الوطني... رومانيا وأوروبا تتعرضان لهجوم روسي. يجب الدفاع عن أمننا القومي بكل ما يمكن».

تعرّض موستيانو لضغوط بعد أن كشف تحقيق إعلامي نُشر أمس أن سيرته الذاتية تتضمن معلومات غير صحيحة. وفي اليوم نفسه، اعتذر عما وصفه بأنه «خطأ أعترف بأنه يُحرجني»، وقال إنه أعدّ سيرته الذاتية في 2016 باستخدام نموذج وجده على الإنترنت.

وصرّح رئيس الوزراء إيلي بولوجان، في بيان، بأنه سيقترح أن يتولى وزير الاقتصاد والسياحة رادو ميروتا حقيبة الدفاع مؤقتاً.

{{article.title}}
