موظف في جامعة يحتجز زميلته تحت تهديد السلاح

28
NOVEMBER
2025
ألقت السلطات الأمنية التركية، الأربعاء، القبض على موظف إداري احتجز زميلته رهينة تحت تهديد السلاح لمدة 4 ساعات في جامعة غوموشهانه شمال شرقي تركيا. وأطلقت وسائل الإعلام التركية على الرجل "ح.ت"، وعلى زميلته "د.ب".

وصرح محافظ ولاية سبارطة التركية، أيدن باروش، للصحافيين في موقع الحادث، بورود بلاغ عن احتجاز ضابطة رهينة على يد مسلح في كلية الهندسة والعلوم الطبيعية بجامعة غوموشهانه حوالي الساعة 10:45 صباح الأربعاء.

وأشار المحافظ إلى أن الموظف عمل سابقاً في جامعة بولاية قارص عام 2017، وبدأ العمل في جامعة غوموشهانه عام 2020. وهو يعاني من مشاكل صحية، ولديه سوابق في الخطف.

بادرت الأجهزة الأمنية بإرسال قوات خاصة إلى الموقع، وإخلاء الطلاب والموظفين، قبل بدء مفاوضات مع المسلح.

وبعد 4 ساعات من المفاوضات، سلم الموظف نفسه وأطلق زميلته. نُقل الرجل إلى المستشفى، ثم أحيل إلى إدارة شرطة الولاية.

وذكرت وسائل إعلام تركية محلية أن الحادثة لم تسفر عن وفيات أو إصابات. كما شددت السلطات الأمنية القبضة على مداخل ومخارج الجامعة، واتخذت تدابير احترازية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

من جانبها، أدانت رئاسة جامعة غوموشهانه، الأربعاء، احتجاز الموظف التركي لزميلته، وكشفت أن زميلته في حالة نفسية سيئة.

أثارت الحادثة ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أعاد احتجاز امرأة رهينة تحت تهديد السلاح إلى الواجهة مسألة العنف ضد النساء في تركيا.

