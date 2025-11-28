living cost indicators
بوتين: في هذه الحالة.. سنوقف الحرب ضد أوكرانيا!

28
NOVEMBER
2025
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن موسكو ستوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا إذا وافقت كييف على الانسحاب من الأراضي التي تطالب بها روسيا.

وقال بوتين، خلال مؤتمر صحافي في بشكيك عاصمة قرغيزستان: "إذا غادرت القوات الأوكرانية الأراضي المحتلة، سنوقف القتال. وإذا لم تغادر، سنطردها بالقوة العسكرية".

ولم يحدد بوتين ما إن كان يشير فقط إلى منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا اللتين تعتبران أولوية للكرملين، أو أيضا إلى منطقتي خيرسون وزابوريجيا في الجنوب.

وأعلنت روسيا في سبتمبر 2022 ضم هذه المناطق الأربع التي لا تسيطر عليها بشكل كامل.

ونصت النسخة الأولى من مقترح السلام الذي قدمته الولايات المتحدة على تنازل كييف عن منطقتي دونيتسك ولوغانسك لموسكو، وقد اعتبرها كثر في كييف بمثابة استسلام.

ومن المتوقع أن يصل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو الأسبوع المقبل لمناقشة المقترح مع مسؤولين روس.

من جهته، أعلن مدير مكتب الرئاسة الأوكراني أندري يرماك عبر تلغرام الخميس أن "العمل المشترك بين الوفدين الأوكراني والأميركي" بشأن الخطة سيستمر "في نهاية هذا الأسبوع".

وكرر بوتين الخميس، أن الخطة الأميركية يمكن أن تشكل "أساسا لاتفاقات مستقبلية" بين موسكو وكييف.

وأوضح أن إحدى "النقاط الرئيسية" في المفاوضات مع واشنطن ستكون الاعتراف بضم إقليم دونباس وشبه جزيرة القرم.

لكن يرماك رفض ذلك بشكل قاطع في مقابلة مع صحيفة "ذي أتلانتيك" الأميركية نشرت الخميس، وقال "ما دام زيلينسكي رئيسا (الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي)، لا ينبغي لأحد أن يتوقع منا التنازل عن أي أراض. هو لن يتنازل عن أي أراض".

وأضاف: "كل ما يمكننا أن نتحدث عنه بشكل واقعي الآن هو تحديد خط التماس" في إشارة إلى خط المواجهة الممتد على مسافة 1100 كيلومتر.

وفي السياق، أكد الرئيس الروسي الخميس، أيضا أن لا نية لبلاده لمهاجمة الاتحاد الأوروبي، لكنه أشار إلى أن موسكو أعدت "إجراءات رد" اقتصادية في حال مصادرة الأصول الروسية المجمدة في التكتل.

Skynews
