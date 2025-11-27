living cost indicators
فيديو يوثق إطلاق جنود إسرائيليين النار على رجلين بعد استسلامهما في الضفة الغربية

27
NOVEMBER
2025
قال الجيش الإسرائيلي الخميس إنه يجري "تحقيقا ميدانيا في ظروف الحادث" بعدما وثّق مقطع فيديو إطلاق عناصر من قواته النار على رجلين في جنين في شمال الضفة الغربية المحتلّة، وهما يرفعان أيديهما في الهواء للاستسلام، على ما أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية".

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد المنتصر بالله عبد الله (26 عاما) ويوسف عصاعصة (37 عاما) برصاص الاحتلال" في جنين".

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته طوقت خلال عملية في المدينة مبنى كان بداخله "مطلوبان" و"قامت بإجراءات تهدف لاستسلامهما".

أضاف البيان أنه جرى إطلاق النار نحوهما بعد خروجهما من المبنى.

وأظهرت لقطات عرضتها محطات تلفزيون إسرائيلية القوات الإسرائيلية وهي تطلق النار على الرجلين بعدما رفعا أيديهما للاستسلام. وصوّرت "وكالة فرانس برس" جزءًا من الحادثة.

وشجبت السلطة الفلسطينية، من جانبها، "جريمة الإعدام الميداني" متهمة الجيش الإسرائيلي بارتكاب "جريمة حرب".

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إنها "تشجب ... بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق شابين فلسطينيين في منطقة جبل أبو ظهير قرب مخيم جنين".

وأما حركة حماس، فوصفت الحادثة بأنها "إعدام ... بدم بارد".

وفي إسرائيل، أبدى وزير الأمن اليميني المتطرف إيتمار بن غفير "دعما كاملا" للجنود الذين أطلقوا النار على الفلسطينيَين.

وقال بن غفير عبر حسابه على منصة إكس "لمقاتلي حرس الحدود ولمقاتلي جيش الدفاع الإسرائيلي الذين أطلقوا النار على إرهابيَين مطلوبَين خرجا من مبنى في جنين، أمنح دعمي الكامل".

وأكدت وزارة الصحة احتجاز الجيش الإسرائيلي لجثماني الشابين.

