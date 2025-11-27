living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما السبب الذي جعل حريق هونغ كونغ الأكثر دموية منذ الحرب العالمية الثانية؟

27
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد خبراء في سلامة الحرائق، أن استخدام سقالات مصنوعة من الخيزران ومغطاة بالبلاستيك كان العامل الأبرز في تفاقم الحريق الهائل الذي اندلع في مجموعة مبانٍ شاهقة في هونغ كونغ، وأسفر عن واحدة من أكثر الكوارث دموية منذ الحرب العالمية الثانية.

وبحسب السلطات، أدى الحريق إلى مقتل 44 شخصًا على الأقل، فيما لا يزال 280 آخرون مفقودين، بينما تتواصل عمليات الإخماد وسط رياح قوية أسهمت في انتشار النيران.

ووقع الحريق في منطقة تاي بو المكتظة بالسكان، والتي تضم ثمانية أبراج سكنية يعيش فيها أكثر من 4600 شخص. وأكد الخبراء أن السقالات الخيزرانية المغطاة بالبلاستيك لعبت دورًا قاتلًا، إذ تحولت إلى ما يشبه مدخنة عملاقة ساعدت على تمدد النيران بسرعة بين الطوابق.

وأوضح الباحث أنور عرابي من جامعة كوينزلاند أن هذه السقالات شكلت "طريقًا سريعًا للّهب"، وفي الوقت نفسه عملت كـ"عش" يحتفظ بالشرارات ويغذي عملية الاشتعال. فيما أشار إحسان نوروزينجاد من جامعة ويسترن سيدني إلى أن الخيزران الجاف، عند تغليفه بالبلاستيك، يتحول إلى وقود متصل يسرّع من انتشار النار بشكل خطير.

ودعا خبراء البناء إلى الاستغناء عن السقالات الخشبية واستبدالها ببدائل معدنية أكثر أمانًا. وقال البروفيسور جوان ييو من جامعة نيو ساوث ويلز إن هذه الخطوة باتت ضرورية للحد من مخاطر الحرائق وفرض معايير بناء أكثر صرامة.

وعقب الكارثة، أعلنت الشرطة اعتقال ثلاثة مسؤولين في شركة بناء بتهمة القتل غير العمد نتيجة الإهمال. (روسيا اليوم)

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout