اقتراح أوروبي لحظر استخدام القاصرين لوسائل التواصل

اقترح البرلمان الأوروبي، اليوم (الأربعاء)، حظر استخدام مَن هم دون السادسة عشرة وسائل التواصل الاجتماعي من دون قيود في دول الاتحاد الأوروبي، سعياً منه إلى الحدّ من «مخاطرها الجسدية والنفسية» على الأطفال والمراهقين.

ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي في تقرير غير ملزِم أُقِرَّ بغالبية كبيرة خلال جلسة عامة في ستراسبورغ (شرق فرنسا) إلى «تحديد السن الدنيا الموحدة في الاتحاد الأوروبي لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات نشر مقاطع الفيديو، وبرامج المحادثة القائمة على الذكاء الاصطناعي بستة عشر عاماً، على أن يُسمح بالاستخدام لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عاماً بشرط موافقة الوالدين».

كذلك طالبوا بحظر تقنيات ومحتويات تدفع القاصرين إلى إدمان مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها سحب الشاشة إلى الأسفل لتحديث الصفحة أو ما يُعرف بـ«pull - to - refresh»، وأنظمة المكافآت.

وأوصى النواب الأوروبيون بحظر المواقع الإلكترونية التي لا تمتثل للأنظمة الأوروبية.

ويُفترض أن تُقدم لجنة من الخبراء توصياتها إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي تُؤيد شخصياً هذا الحظر، بحلول نهاية السنة الجارية.