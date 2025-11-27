living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اقتراح أوروبي لحظر استخدام القاصرين لوسائل التواصل

27
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اقترح البرلمان الأوروبي، اليوم (الأربعاء)، حظر استخدام مَن هم دون السادسة عشرة وسائل التواصل الاجتماعي من دون قيود في دول الاتحاد الأوروبي، سعياً منه إلى الحدّ من «مخاطرها الجسدية والنفسية» على الأطفال والمراهقين.

ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي في تقرير غير ملزِم أُقِرَّ بغالبية كبيرة خلال جلسة عامة في ستراسبورغ (شرق فرنسا) إلى «تحديد السن الدنيا الموحدة في الاتحاد الأوروبي لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات نشر مقاطع الفيديو، وبرامج المحادثة القائمة على الذكاء الاصطناعي بستة عشر عاماً، على أن يُسمح بالاستخدام لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عاماً بشرط موافقة الوالدين».

كذلك طالبوا بحظر تقنيات ومحتويات تدفع القاصرين إلى إدمان مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها سحب الشاشة إلى الأسفل لتحديث الصفحة أو ما يُعرف بـ«pull - to - refresh»، وأنظمة المكافآت.

وأوصى النواب الأوروبيون بحظر المواقع الإلكترونية التي لا تمتثل للأنظمة الأوروبية.

ويُفترض أن تُقدم لجنة من الخبراء توصياتها إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي تُؤيد شخصياً هذا الحظر، بحلول نهاية السنة الجارية.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout