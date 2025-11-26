living cost indicators
الأمم المتحدة تطلق عملية لانتخاب أمين عام جديد لها لخلافة غوتيريش

26
NOVEMBER
2025
انطلقت رسميّاً، اليوم (الثلاثاء)، عملية انتخاب الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، بعد أن طُلب من الدول الأعضاء تقديم أسماء المرشحين لتولي هذا المنصب، بداية من الأول من يناير (كانون الثاني) 2027.

وفي رسالة مشتركة، دعا مجلس الأمن المكون من 15 دولة، ورئيس الجمعية العامة، المكونة من 193 دولة، إلى تقديم الترشيحات، ما يمثل بداية السباق لخلافة أنطونيو غوتيريش، في منصب الأمين العام للمنظمة الدولية، وفقاً لـ«رويترز».

وجاء في الرسالة: «وإذ نُعبر عن أسفنا لعدم شغل أي امرأة منصب الأمين العام قبل ذلك، وإيماناً منا بضرورة ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الوصول إلى مناصب صنع القرار العليا، فإننا نشجع الدول الأعضاء على النظر بقوة في ترشيح النساء... ونشير إلى أهمية التنوع الإقليمي في اختيار الأمين العام».

وسيقدّم مجلس الأمن توصية رسمية بمرشح إلى الجمعية العامة لانتخابه أميناً عاماً عاشراً للأمم المتحدة في وقت لاحق من العام المقبل.

وفي نهاية المطاف، يجب أن يتفق الأعضاء الخمسة الدائمون، الذين يتمتعون بحقّ النقض في المجلس، وهم الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا، على مرشح.

الشرق الأوسط
