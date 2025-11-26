living cost indicators
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البيت الأبيض: ترمب لا يدرس الإطاحة بمدير «مكتب التحقيقات الفيدرالي» كاش باتيل

26
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نفى البيت الأبيض، الثلاثاء، أن يكون الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفكر في إقالة كاش باتيل من منصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، وهو ما أوردته شبكة «إم إس ناو» الإخبارية في وقت سابق، الثلاثاء.

وذكرت «إم إس ناو» نقلاً عن 3 مصادر مطلعة في تقرير إلكتروني، أن ترمب وكبار مساعديه يشعرون بإحباط متزايد إزاء العناوين الرئيسية غير المشجعة التي أثارها باتيل.

وأشارت الشبكة المعروفة سابقاً باسم «إم إس إن بي سي» إلى أن ترمب وكبار مساعديه أكدوا لبعض الحلفاء أن الرئيس يبحث إقالة باتيل، ويدرس تعيين آندرو بيلي، المسؤول الكبير في «إف بي آي»، ليحل محله.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت على منصة «إكس»، إن المسألة «مختلقة تماماً»، ونشرت صورة لترمب وباتيل قالت إنها التُقطت في المكتب البيضاوي، الثلاثاء.

وأضافت أن ترمب وباتيل كانا في اجتماع وقت نشر التقرير، ليرد الرئيس عليه قائلاً وهو يضحك: «ماذا؟ هذا محض كذب. هيا يا كاش، لنلتقط صورة لنريهم أنك تقوم بعمل رائع!».

الشرق الأوسط
